Cyklista na místě zemřel

ZNOJEMSKO, BRNO VENKOV: V sobotu podvečer řešili dopravní policisté dvě vážné nehody.

Dvě hodně podobné nehody řešili dopravní policisté v sobotu v podvečer. Poblíž Bohutic na Znojemsku vjel sedmdesátiletý řidič ze zatím nezjištěných příčin mimo komunikaci a následně narazil do stromu. Šoféra i o čtyři roky mladší spolujezdkyni museli ze zdemolovaného vozidla Citroen vyprostit přivolaní hasiči. Záchranáři muže po resuscitaci převezli v kritickém stavu letecky do nemocnice. Tam putovala s těžkými zraněními i spolujezdkyně. Málo frekventovaná silnice byla v průběhu vyšetřování nehody neprůjezdná. K dopravním komplikacím nedocházelo. Asi o hodinu později havaroval na místní komunikaci poblíž Biskoupek na Ivančicku asi padesátiletý cyklista. Ten rovněž ze zatím nezjištěných příčin vjel mimo vozovku do křoví, kde narazil hlavou do stromu. I když měl na hlavě přilbu, způsobil si velmi vážná zranění, kterým i přes snahu přivolaných záchranářů na místě podlehl.

por. Bohumil Malášek, 4. května 2024

