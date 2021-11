Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Břeclavští policisté opět darovali krev

BŘECLAV: Policisté a občanští zaměstnanci pomáhají zachránit lidské životy.

Již podruhé se v letošním roce rozhodli policisté a občanští zaměstnanci z Břeclavska, že se zapojí do akce „Daruj krev s Policií ČR a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra“. První akce se v tomto roce uskutečnila již v lednu, kdy do nemocnice zamířilo 14 policistů, aby zde darovali svou krev. Dnes, tj. 26. listopadu 2021, na Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice Břeclav dorazilo 18 našich kolegyň a kolegů, aby i tentokrát pomohli zachránit lidské životy, a to tím, že darují tu nejvzácnější tekutinu, kterou je krev. Do darování plné krve a plazmy se zapojuje velké množství policistů a občanských zaměstnanců napříč celou republikou, čímž vyjadřují svou solidaritu s pacienty, kteří jejich krev potřebují. Dárci berou darování krve jako samozřejmost a nepociťují, že by dělali něco „výjimečného“, ale my dobře víme, že bez krve by nebylo možné zachraňovat lidské životy a za to všem dárcům, ať už z řad policie či mimo ni, patří velké poděkování.

Závěrem bychom rádi poděkovali a současně i vyjádřili naše uznání a podporu všem zdravotníkům, a to za jejich nasazení, obětavý a vstřícný přístup, zvláště pak v tomto nelehkém období. Speciální poděkování patří Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra, která celou akci podpořila.

por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 26. listopadu 2021

