Bourali pod vlivem alkoholu

BLANENSKO: Během víkendu řešili policisté dvanáct dopravních nehod.

I když řídit pod vlivem alkoholu je zakázáno a policisté neustále upozorňují, že touto jízdou neohrožují podnapilí řidiči pouze sami sebe, ale také ostatní, stále se nacházejí ti, kteří tento zákaz nerespektují. Jen za tento víkend evidují policisté na Blanensku čtyři dopravní nehody, za které mohl alkohol.

V sobotu 18. září krátce po půlnoci havaroval osmnáctiletý řidič s osobním vozidlem Suzuki, který v Brťově-Jeneči nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou a dostal smyk. Po nárazu do oplocení u rodinného domu skončil převrácený na střeše. Policisté po příjezdu na místo provedli u muže dechovou zkoušku, při které opakovaně naměřili hodnotu přesahující dvě promile. Nehoda se obešla bez zranění. Způsobená škoda byla vyčíslena na 160 tisíc korun.

O necelé dvě a půl hodiny později došlo k další obdobné kolizi. O půl třetí ráno jel čtyřiadvacetiletý řidič s vozidlem Škoda Octavia v obci Olomučany. Také jemu se vymklo řízení z rukou a narazil do podezdívky zábradlí rodinného domu. Muž, aniž by událost nějak řešil, vozidlo odtlačil k jinému domu a odešel pryč. O pár hodin později byl řidič havarovaného vozidla zjištěn a policistům se k celé věci doznal. Provedená dechová zkouška, i když s časovým odstupem byla pozitivní, kdy naměřená hodnota činila přes jedno promile. K tomu muž uvedl, že pil až po nehodě. Požití alkoholu před jízdou je předmětem dalšího šetření. Ke zranění osob nedošlo. Na vozidle vznikla škoda ve výši 30 tisíc korun a 5 tisíc na podezdívce.

O tom, že alkohol za volant nepatří se přesvědčil také pětatřicetiletý muž v Letovicích. Ten usedl v odpoledních hodinách za volant svého vozu Volkswagen Passat. Na parkovišti u rybníka nezvládl řízení a jízda pod vlivem tak skončila nárazem o zaparkované vozidlo. Řidič poškozeného Land Rover Range Rover, který se v tu dobu u vozu nacházel, ihned zavolal policii. Kolegové po příjezdu na místo naměřili u viníka dvě promile alkoholu. Muž hlídce doznal alkohol před, ale i po jízdě. I v tomto případě tedy řidič svým jednáním nedodržel pravidla zákona o provozu na pozemních komunikací, kdy je povinen zdržet se požití alkoholických nápojů po dopravní nehodě do doby příjezdu policistů. Škoda na vozidle poškozeného byla přeběžně vyčíslena částkou 100 tisíc korun, u viníka 20 tisíc korun.

Čtvrtý případ, kde hrál hlavní roli alkohol se stal na silnici č. 150 ve směru jízdy od obce Žďárná na Valchov. Na místě tentokrát zasahovali všechny složky IZS. Dvaapadesátiletý řidič zde nezvládl řízení osobního vozidla Jaguar F-Pace. Při průjezdu pravotočivé zatáčky přejel do protisměru, kde se střetl s projíždějícím autem VW Passat Variant, které řídila pětašedesátiletá žena. Tato utrpěla zranění, se kterým byla záchranáři převezena do nemocnice. Ke zranění jiných osob nedošlo. Zatímco u poškozené přístroj na alkohol vykázal negativní výsledek, řidič nadýchal opakovaně téměř tři promile. Celková škoda na obou vozidlech byla vyčíslena částkou 550 tisíc korun.

Všemi případy se nadále zabývají policisté z Dopravního inspektorátu Blansko.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích navíc říká: „Řidič, který měl jakoukoliv účast na dopravní nehodě, je povinen zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, že jsou účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi“. Ve zkratce se tedy řidič nesmí napít do doby, než přijedou policisté nehodu vyšetřovat.

Chtěli bychom opět varovat řidiče, aby nepodceňovali vliv alkoholu na řízení. Podnapilý řidič výrazně ztrácí pozornost, soudnost a přeceňuje vlastní zkušenosti. Má také prodlouženou reakční dobu a nesprávně hodnotí vzniklé situace. Může se stát nebezpečným nejen sám sobě, ale ohrožuje jízdou také ostatní účastníky silničního provozu. K této problematice zbývá dodat, že se kolegové budou kontrolám řidičů nadále intenzivně věnovat nejen v rámci dopravně bezpečnostních akcí, ale také během běžného výkonu služby.

por. Mgr. Lenka Koryťáková, 20. září 2021

