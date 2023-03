24 BLUE RAD

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

KRAJ: Jihomoravští policisté se zapojili do celoevropské akce na železnici. /VIDEO/

Také na Jižní Moravě směřují v tomto týdnu policisté svoji pozornost zejména do prostředí železnice. Podobně jako řada dalších evropských bezpečnostních složek, se již tradičně zapojili do akce evropské mezinárodní asociace RAILPOL. Cílem akce je ovlivnit časté negativní jevy, které se ve specifickém drážním prostředí vyskytují. Ve zvýšené míře proto dohlížejí na dodržování veřejného pořádku na nádražích, dodržování pravidel pro pohyb v železničním prostředí a kontrolu nelegální migrace. Častou problematikou, jež policisté musí na železnici řešit je i sprejerství. Od začátku roku evidují už více než tři desítky skutků, při kterých byly tako poškozeny železniční vozy. Do boje nejen s touto kriminalitou, proto na rozlehlých odstavných nádražích nasazují moderní techniku. Policejní drony jim díky termovizním kamerám zprostředkují přehled o tom, kdo se mezi vagóny pohybuje.

por. David Chaloupka, 22. března 2023

