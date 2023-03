Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Výzva k převzetí písemnosti - Genadij KOZLOV

Č. j. KRPB-245122-87/TČ-2022-060281-BOU, Genadij KOZLOV, roč. 1962

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Městské ředitelství policie Brno

1. oddělení hospodářské kriminality

Cejl 4/6

611 38 Brno

Č. j. KRPB-245122-87/TČ-2022-060281-BOU

Brno 31. března 2023

VÝZVA

pro vyvěšení na úřední desce dle ust. § 64 zákona č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Adresát: Genadij KOZLOV, nar. 15.07.1962.

Adresa, na níž má být písemnost doručena: Naugarduko str. 49-44, Vilnius, Lithuania.

Útvar policie, který písemnost odevzdal k doručení: 1. Oddělení hospodářské kriminality, MŘ Policie Brno, Cejl 4/6.

Doručovaná písemnost: Usnesení dle §79a/1 tr.ř. k č.j. 245122/TČ-2022-060281 ze dne 02.02.2023.



Protože jste nebyl při doručování písemnosti zastižen a jedná se o písemnost, kterou je třeba doručit do vlastních rukou, byla písemnost uložena dne 31.03.2023.



Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí v době od 07:30.do 14:30 hodin na 1. OHK SKPV MŘ Brno.



Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.



V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení. Po uplynutí této lhůty bude písemnost vhozena do vaší domovní nebo jiné vámi užívané schránky, ledaže odesílatel vhození písemnosti do schránky vyloučí. Není-li takové schránky, písemnost se vrátí odesilateli a vyvěsí se o tom na úřední desce sdělení.



Jméno a příjmení doručujícího policisty: por. Mgr. Václav Bouchner

Datum: 31.03.2023

Podpis doručujícího policisty:



Zpracoval:

por. Mgr. Václav Bouchner

tel.: 974 625 750

mail: vaclav.bouchner@pcr.cz



mjr. Mgr. Bc. Radomír Zemánek

vedoucí oddělení pověřen zastupováním

schváleno elektronicky





Vyvěšeno dne: 31.03.2023

Sejmuto dne: 11.04.2023

