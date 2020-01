Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zkrácené přípravné řízení se zadržením

České Budějovice - Lednové případy dle ust. § 179e trestního řádu - zadržení podezřelých a do 48 hod. předání státnímu zástupci.

Policisté obvodního oddělení České Budějovice – město v lednu vyšetřovali tři případy protiprávních jednání, které realizovali formou zkráceného přípravného řízení se zadržením, kdy podezřelí byli do 48 hodin předáni k soudnímu řízení.

Jeden případ je řešen jako podezření ze spáchání přečinu Krádež, kdy podezřelý byl zadržen pracovníkem ochranky při krádeži zboží v jedné z českobudějovických prodejen. Vzhledem k tomu, že se jednalo o muže, který byl již v posledních třech letech trestán, a dalo se predikovat, že bude v této činnosti pokračovat, realizovali případ výše uvedenou formou trestního řízení.

Další dva případy, přečiny Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, byli muži spáchány při řízení motorového vozidla a zakázaného pobytu na území České republiky.

22. ledna v odpoledních hodinách byl ve vlakové soupravě kontrolován muž cizí státní příslušnosti, který má rozsudkem okresního soudu vysloven zákaz pobytu do října roku 2021 a to na celém území České republiky. Dle šetření cestoval vlakem z Českých Velenic do jihočeské metropole. Policisté muže zadrželi a předvedli na služebnu v ulici 28. října. Zde pak případ realizovali výše popsaným způsobem.

Poslední případ je realizován pro podezření ze spáchání přečinu Maření výkonu… při řízení osobního vozidla, ačkoli má muž opakovaně vysloven rozhodnutím okresního soudu zákaz řízení všech motorových vozidel. 24. ledna 2020 v dopoledních hodinách ho kontrolovali policisté Oddělení hlídkové služby České Budějovice v Lipenské ulici, při řízení osobního vozidla tovární značky Ford Focus. Po zjištění všech skutečností byl převeden na obvodní oddělení, kde si vyslechl sdělení podezření a poté putoval do policejní cely. Druhého dne je převezli k státnímu zástupci k opatření dle ust. § 179e trestního řádu.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

30. ledna 2020

vytisknout e-mailem