Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žena se vyhýbala vězení

Prachatice – Vimperk – Vimperským policistům však hledaná neunikla. (Hlasová schránka 974 236 116)

Vimperští policisté vypátrali minulý pátek ve Vimperku 34letou hledanou ženu z Českobudějovicka, na kterou vyhlásil okresní soud příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Policisté ženu zadrželi a umísili do policejní cely. Ještě ten den byla žena eskortována do vězení. Za to, že žena bez závažného důvodu nenastoupila do výkonu trestu odnětí svobody, je podezřelá z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Celostátní pátrání po hledané bylo odvoláno. Další prověřování provádí prachatičtí kriminalisté.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

16. března 2020

