Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zákazy nerespektoval

Český Krumlov - Řídil se zákazem a odmítl dechovou zkoušku.

Policisté z obvodního oddělení v Kaplici prověřují případ maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dne 15. srpna 2022 dopustil třiapadesátiletý řidič vozidla tovární značky Kia Ceed. Muž uvedené vozidlo v obci Velešín na Českokrumlovsku řídil i přes to, že má vysloveny hned dva zákazy řízení všech motorových vozidel. Druhý ze zákazů mu byl vysloven v dubnu letošního roku Okresním soudem v Písku a to až do května roku 2024. Muž byl ke všemu v průběhu dopravní kontroly zjevně pod vlivem alkoholu. Hlídka ho tedy vyzvala k podrobení se dechové zkoušce, což však řidič na místě odmítl. V případě prokázání viny mu teď hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

16. srpna 2022

vytisknout e-mailem