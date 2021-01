Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zajištění migrantů

Tábor – Šest mladých mužů v kamionu.

Krátce před polednem dnešního dne přijalo operační středisko jihočeské policie informaci, dle které v jedné firem na Táborsku byla při otevření návěsu kamionu mezinárodní přepravy zjištěna přítomnost šesti mladých mužů – cizinců. Na místo byla okamžitě vyslána policejní hlídka, která osoby zajistila. Vzápětí se na místo dostavila výjezdová skupina táborských kriminalistů a příslušníci jihočeské cizinecké policie. Mladí muži nepředložili žádné doklady totožnosti. Prvotním šetřením bylo zjištěno, že by se zřejmě mělo jednat o pět osob z Afghánistánu a jedné z Pákistánu. Tři muži by měli být ve věku do osmnácti let, dle českých zákonů tudíž mladiství, další tři již dospělí, a to ve věku do 22 let.

Mladé muže si na místě převzala cizinecká policie. Skutečnosti ve věci jejich příjezdu na Táborsko jsou předmětem šetření táborských kriminalistů.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

19. ledna 2021

Související dokumenty MV - 01.MOV

Velikost souboru:9,9 MB / formát MOV

MV - 02.MOV

Velikost souboru:14,3 MB / formát MOV

vytisknout e-mailem