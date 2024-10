Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Záchyt migrantů

Prachatice – Stožec – Celkem devět migrantů mělo namířeno do Německa.

V úterý 8. 10. 2024 po jedenácté hodině dopoledne bylo na tísňovou linku policie od pracovníků Národního parku Šumava oznámeno, že na Ferdinandově cestě u obce Stožec na Prachaticku zachytili vozidlo značky Citroen, ve kterém se měli nacházet migranti. Na místě byli totiž nuceni vozidlo zastavit, jelikož jim v cestě stál nakladač s dřívím. Po příjezdu na místo policisté zjistili celkem čtyři osoby, ostatní se měly rozběhnout do lesa.

Okamžitě se proto rozběhla velká pátrací akce, do které se zapojili policisté z prachatického a českokrumlovského okresu, dále policisté z odboru služby cizinecké policie a psovodi. Do vzduchu vzlétl také policejní vrtulník. Vzhledem k pohybu v blízkosti hraničního přechodu s Německem a s Rakouskem, byli o pátrání po migrantech informováni také tamní policisté.

Zbylých pět osob na útěku se podařilo před půl pátou odpoledne zadržet nedaleko státních hranic s Německem psovodovi českokrumlovské policie podpraporčíku Jakubu Cifreundovi ve spolupráci s hornoplánskými a volarskými policisty.

Podpraporčík Jakub Cifreund a jeho čtyřnohý parťák IROK odvedli skvělou práci, neboť to byli právě oni, kteří skrývající se skupinu migrantů vypátrali v lesním porostu pod vzrostlým smrkovým stromem. Jeden z migrantů se ještě chtěl pokusit o útěk, nicméně v tom mu zabránil služební pes Irok. Ostatní si poté útěk raději rozmysleli a dobrovolně úkryt opustili.

Případem se nyní zabývají prachatičtí kriminalisté, kteří obvinili dvaačtyřicetiletého Pákistánce, řidiče vozidla, ze spáchání přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Zároveň bude policejním komisařem podán návrh na vzetí obviněného do vazby. Všem migrantům, kteří pocházejí ze Sýrie a byli omezeni na osobní svobodě, byl ze strany cizinecké policie vystaven výjezdní příkaz. Syřané si nyní buď mohou ze zákona zažádat o vízum nebo jsou nuceni do 7 dnů od vystavení příkazu opustit území České republiky. Obviněnému cizinci nyní v případě prokázání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do pěti let.

por. Miroslav Šupík, ck.pis@pcr.cz

10. října 2024

