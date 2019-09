Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zachránili lidský život

České Budějovice - Strážci zákona z Oddělení hlídkové služby České Budějovice jsou muži na svém místě!

Záchranu lidského života v rámci policejní hesla „POMÁHAT A CHRÁNIT“, si v neděli nad ránem do slova a do písmene splnili policisté z Oddělení hlídkové služby České Budějovice. Po 02:00 hod. byli vysláni operačním důstojníkem do bytu v jedné českobudějovické ulice v centrální části města, kde měla majitelka bytu podezření, že si nájemník něco chce udělat. Všemu nasvědčovala komunikace na chatu…

Proto se na místo dostavila nejen tříčlenná hlídka státních policistů, ale i jejich kolegů z Městské policie České Budějovice. Za zavřenými dveřmi komunikovali s mužem, který však vykřikoval nějaké nesrozumitelná slova. Na dotaz zda je v pořádku a jestli jim může otevřít, se jim dostalo odpovědi, že je v pohodě, ale otevřít jim nemůže. Z bytu byl mimo jiné slyšet štěkot psa.

Na místo se také dostavili příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje k otevření bytu. Mezitím muž přestal s policisty komunikovat a strážci pořádku slyšeli jen chrčení. Hasiči otevřeli byt, policisté vběhli dovnitř, kde hned viděli, že nájemník má kolem krku ovázán přívodní elektrický kabel, který byl přivázán na lustru. Jeden z policistů chytil muže za nohy, aby ho vyzdvihl, druhý stejným způsobem ho chytil za tělo a třetí policista odřízl kabel. Poté muže položili na podlahu a po zjištění, že nedýchá a nemá hmatatelný tep, zahájili resuscitaci, která se byla za pár okamžiků úspěšná a muži zajistili základní životní funkce. O jeho další zdravotní stav je následně postarali zdravotnicí Zdravotnické záchranné sužby Jihočeského kraje a mladého muže (roč. 1988) převezli do nemocnice za asistence jednoho z mužů pořádku.

Protože se v bytě nacházel pes, které bylo potřeba zajistit, byla přítomnost strážníků městské policie také opodstatněná.

Policistům Oddělení hlídkové služby České Budějovice, pprap. Janu Fošumovi, pprap. Aleši Londinovi a pprap. Michaelu Hruškovi patří velké poděkování.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

24. září 2019

