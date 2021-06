Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zabezpečte se!

Strakonice – Připomeňme si Evropský den proti vloupání.

Znáte mobilní aplikaci ,,Zabezpečte se“? Jedná se o aplikaci, ve které se dozvíte účinné způsoby zabezpečení vašich bytů, domů a dalších objektů ve formě mechanických i elektronických zábranných prostředků a jak je správně kombinovat, aby se snížilo riziko jejich překonání. Aplikace je dostupná ke stažení na Google Play i App Store a byla vytvořena v souvislosti s celorepublikovým projektem "Zabezpečte se! Chraňte majetek i svým sousedům".

Aplikaci připomínáme v souvislosti s „Evropským dnem proti vloupání“ který v České republice připadl tento rok na 16. června. Preventistky Územního odboru policie Strakonice a Městské policie Strakonice se tento týden zaměřily na občany města Strakonice a připomněly jim základní pravidla, jak zabezpečit své obydlí před odchodem či odjezdem na dovolenou. Zdůraznily, jak snadné je pro pachatele otevřít neuzamčené dveře a uvedly některé případy z praxe.

V loňském roce na Strakonicku policisté registrovali celkem 18 případů vloupání do rodinných domů, 14 případů vloupání do víkendových chat a 4 případy vloupání do bytů. Pachatelé nejčastěji za přístupovou cestu využívají hlavní dveře, okno, dveře z chodby, branku, vrata, sklep. Škody jdou mnohdy do desítek tisíc korun a jsou vyšší, než by stálo pořízení účinného mechanického nebo elektronického zabezpečovacího zařízení.

Základní pravidla při odchodu či odjezdu z domova:

Snažte se navázat a udržovat dobré vztahy se sousedy, se kterými si nastavte si kontrolu nad svým domovem, například pravidelně vybírají schránku a zlévají květiny.

Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem na dovolenou.

Při odchodu z domova vždy zamykejte dveře a zavírejte okna. Okno v poloze ventilace a mikro ventilace není zavřené!

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Neprodleně volejte linku tísňového volání 158. Před příjezdem policistů z taktických důvodů do objektu nevstupujte a neuklízejte. Mohli byste tak zničit stopy, které pachatel na místě zanechal, a které jsou pro kriminalisty důležité.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

18. června 2021

