Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výtržník skončí před soudem

Jindřichův Hradec - "Řádil" na vlakovém nádraží, pak se popral.

Hned ze dvou trestných činů je podezřelý muž (22 let) z Jindřichohradecka. Dne 11. prosince pod vlivem alkoholu spáchal trestný čin výtržnictví a poškození cizí věci. Vše začalo hádkou s jeho přítelkyní a pak začal úmyslně poškozovat zařízení budovy vlakového nádraží v Nové Včelnici. Nejprve rozbil okapový svod na rohu budovy, poté rozbil skleněnou tabulku u vstupních dveří do čekárny vlakového nádraží. Následně si vyhlédl před budovou nádraží ochranné sklo u automatu na prodej jízdenek s dotykovým displejem, na které hodil kámen. Celková škoda, kterou způsobil, přesáhla částku 39 000 korun. Jeho počínání si všiml zaměstnanec poškozené firmy, který chtěl vandala zadržet. Došlo k potyčce, při které oba upadli do kolejiště. Následně podzeřelý odešel do nedalekého parku, kde opětovně došlo k potyčce mezi oběma muži. Statečný muž, který se snažil podezřelého zadržet, utrpěl zranění, které si vyžádalo ošetření v jindřichohradecké nemocnici. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení Jindřichův Hradec, kteří celou věc prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů skončit před soudem.

24. ledna 2021

