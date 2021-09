Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výtržnictví na ubytovně

Písek – Policisté i zdravotníci vyjížděli ke konfliktu na ubytovnu.

Písečtí policisté i zdravotníci vyjížděli v sobotu 19. září večer na jednu z píseckých ubytoven, kde došlo na chodbě ke konfliktu mezi dvěma mladými muži. Cizinec (1999) měl fyzicky napadnout dalšího muže opakovanými údery a kopy do hlavy dalších částí těla. V době příjezdu hlídky na místo byl napadený otřesen, nekomunikoval a zdravotníci zraněného převezli do nemocnice. Policisté podezřelého zadrželi a umístili do policejní cely. Dechová zkouška potvrdila ovlivnění alkoholem, muž nadýchal bezmála tři promile.

Policisté případ řeší pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

20. září 2021

