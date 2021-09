Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do zmrzlinového stánku

J.Hradec – Vylomil trezorek a s ním odnesl 25 000 korun.

Jindřichohradečtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli přečinu krádeže, který v době od 18:00 hodin dne 8. září do 9:00 hodin dne 9. září za užití násilí vnikl do zmrzlinového stánku, který je umístěný na parkovišti z boční strany vchodu do prodejny Albert v ulici Jáchymova v J. Hradci. Uvnitř stánku za užití násilí vylomil trezorek a tento odcizil spolu s finanční hotovostí ve výši 25 000 korun, která v něm byla uložena. Majiteli tak svým jednáním způsobil škodu v celkové výši nejméně 27 700 korun.

Občané, pokud jste viděli pachatele při činu či znáte jeho totožnost, sdělte své poznatky jindřichohradeckým policistům cestou tísňové linky policie 158. Děkujeme.

por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová, jh.pis@pcr.cz

10. září 2021

