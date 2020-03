Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do vozu

Písek – Čimelice – Policisté prošetřují majetkovou trestnou činnost v době vyhlášeného nouzového stavu.

Pachatelé bohužel stále kradou a škodí. Čimeličtí policisté od sobotního dopoledne prošetřují případ vloupání do vozidla značky Renault. Vozidlo zaparkované na parkovišti za prodejnou v Čimelicích si vyhlédl v noci z pátku 20. na sobotu 21. března zatím nezjištěný zloděj. Pachatel se do automobilu násilně vloupal a bral vše, co našel. Šlo o peněženku, doklady, platební kartu, rádio i nářadí a další věci. Škoda na odcizených věcech a poškozeném vozidle činí více ně 126 000 korun.

Na místo činu vyjížděl také kriminalistický technik i policejní psovod se služebním psem.

Policisté případ dále prošetřují pro trestný čin krádež vloupáním (s vyšší trestní sazbou z důvodu trvajícího nouzového stavu) a pro neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

23. března 2020

