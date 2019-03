Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do pracovních strojů

Český Krumlov - Pachatel ničil a kradl.

Policisté z obvodního oddělení v Horní Plané byli v pátek přivoláni do lesního porostu nedaleko obce Hořice na Šumavě. Oznamovatel uvedl, že neznámý pachatel někdy v době od 14. března 15:00 hodiny do 15. března 7:30 hodiny ukradl naftu ze dvou lesních pracovních strojů. Aby se do nádrží dostal, poškodil jejich zajišťovací mechanismus. Kromě několika stovek litrů motorové nafty ukradl také několik litrů hydraulického oleje. Navíc vzal kamen a rozbil sklo u dveří kabiny jednoho stroje. Celková škoda, kterou krádeží a poškozením způsobil, dosáhla výše bezmála 41 000 korun. Policisté po neznámém pachateli nyní intenzivně pátrají.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

17. března 2019

