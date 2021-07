Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vloupání do pokoje ubytovny

Prachatice - Zloděj ukradl peníze.

Policisté z obvodního oddělení Prachatice pátrají po neznámém pachateli, který se vloupal do pokoje jedné ubytovny v Prachaticích. K trestnému činu krádeže a porušování domovní svobody došlo někdy v době od 19. do 21. července. Pachatel vypáčil dveře do pokoje. Tím je poškodil. Poté pokoj prohledal o odnesl si odtud finanční hotovost. Celková škoda, kterou způsobil, dosáhla výše 15 000 korun. Policisté provedli na místě činu všechny potřebné úkony a po pachateli intenzivně pátrají.

22. července 2021

