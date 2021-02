Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Viník dopravní nehody z místa ujel

Strakonice – Co dokáže alkohol.

V neděli 31. ledna 2021 před osmnáctou hodinou se na křižovatce u Kbelnice střetly dva osobní automobily. Řidič vozidla Škoda Felicia vyjel z vedlejší komunikace na hlavní silnici přímo do jízdní dráhy vozidlu VW Passat, které přijíždělo od Strakonic. Řidič passatu ve snaze zabránit střetu, strhl řízení, ale kolizi se nevyhnul. Po nárazu passat sjel do pravého silničního příkopu, kde havaroval. Místo aby řidič felicie zastavil, pokračoval v jízdě ve směru na Dobev. Nehodu na tísňovou linku 158 oznámil svědek, který ujíždějícího řidiče sledoval až do Štěkně, kde se mu ztratil ve tmě. Operační důstojník hned do akce zapojil policejní hlídky z Volyně a ze Strakonic. Po několika minutách se strakonickým policistům podařilo vozidlo vypátrat u obce Čejetice, zaparkované u krajnice vozovky. Když ale chtěl policista zkontrolovat posádku vozu, řidič sešlápl plynový pedál a na zasněžené silnici začal policistům ujíždět. Policejní hlídka za použití zvukového a světelného zařízení řidiče pronásledovala směrem na Cehnice. Netrvalo ale dlouho a řidič zřejmě pochopil, že před policisty nemá šanci a sám honičku ukončil. Během kontroly, policisté zjistili, že ujíždějícím je 28letý muž ze Strakonicka. Při následné orientační dechové zkoušce ukázal přístroj hodnoty 2,03 a 1,92 promile alkoholu v dechu. Řidič je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Dopravní nehodou, která se naštěstí obešla bez zranění, se zabývají policisté dopravního inspektorátu ve Strakonicích. Velké poděkování patří i svědkovi, který policistům pomohl s popisem vozidla pachatele nehody a směrem jeho pohybu.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

2. února 2021

