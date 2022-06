Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

V zákazu řízení

Písek – Podolí I – Usedl za volant, ačkoli to má zakázáno až do podzimu 2024.

Zvíkovští policisté kontrolovali včera odpoledne mladého řidiče s osobním automobilem značky Peugeot, který jel od obce Jetětice na Podolí I. Hlídka zjistila, že muž nemá za volantem co dělat, má uložený trest zákazu řízení motorových vozidel, a to až do podzimu roku 2024.

Policisté muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a případ zpracovávají ve zkráceném přípravném trestním řízení.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

28. června 2022

