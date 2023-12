Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

V cizím bytě se choval jako doma

Český Krumlov – Větřní – Pachatel využil zapomenutých klíčů v zámku.

Policisté z obvodního oddělení ve Větřní prověřují kuriózní případ porušování domovní svobody, kterého se dopustil devětadvacetiletý muž z Českobudějovicka. K případu došlo v pátek 8. 12. 2023 v brzkých ranních hodinách v obci Větřní na Českokrumlovsku. Pachatel v tomto případě využil zapomenutých klíčů v zámku jednoho z bytů. Když se po odemčení dveří na jeho zavolání nikdo neozval, bral to jako svolení k tomu, že si v bytě může dělat, co chce. Muž se tak v bytě osprchoval, vzal si na sebe oblečení dcery poškozené, najedl se a následně se spokojeně uložil ke spánku v dětském pokoji. Majitelka bytu, která byla v té době doma sama, přitom celou dobu nerušeně spala v ložnici. Když pak ráno v dětském pokoji nalezla v posteli její dcery muže, kterého nikdy neviděla, zalarmovala policii. Policisté z Větřní pak muže na místě zadrželi. Toho nyní čeká v brzké době soud, kde mu za spáchání přečinu porušování domovní svobody hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let.

15. prosince 2023

