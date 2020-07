Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická nehoda na železnici

České Budějovice - Život řidičky vyhasl v podvečer nedaleko rybníku Bezdrev.

Dnes v podvečer po 18:00 hodině přijal operační důstojník Krajského řediteIství policie Jihočeského kraje oznámení z linky 112 o dopravní nehodě na železničním přejezdu u rybníku Bezdrev. Na místo byli okamžitě vyslání policisté z obvodního oddělení Hluboká nad Vltavou a jejich kolegové z českobudějovického dopravní inspektorátu.

Po příjezdu na místo a ohledáním nehody zjistili, že ve směru od Bezdrevské bašty k dvoru Vondrov, zpod úrovně komunikace III/10582 vyjížděla řidička (48 let) s osobním vozidlem tovární značky BMW X6, kdy pravděpodobně přehlédla výstražné a zvukové zařízení železničního přejezdu P 1133 bez závor a vjela na přejezd v době, kdy přijížděla rychlíková vlaková souprava České Budějovice – Plzeň. Strojvůdce použil rychlobrzdu, ale střetu již nemohl zabránit a přední částí lokomotivy narazil do pravé části vozidla, které bylo odraženo o několik desítek metrů. Řidička vozidla na místě podlehla velmi těžkých zraněním neslučitelných se životem. Provoz na silnici i železniční trati byl zastaven do pozdních večerních hodin.

V rychlíku cestovalo více jak 70 osob, nikdo z nich nebyl zraněn. Způsobená škoda bude vyčíslena následně.

Za posledních 9 dnů se jedná o druhý střet na železnici – viz odkaz https://www.policie.cz/clanek/stret-osobniho-vozidla-s-vlakem-710751.aspx, proto připomínáme na zvýšenou opatrnost při přejíždění železničních přejezdů!

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

5. července 2020

vytisknout e-mailem