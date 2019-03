Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická nehoda motorkáře

J.Hradec – Dačice – Zbytečně vyhasl mladý lidský život.(Hlasová schránka 974 233 116)

Včerejšího dne 17. března 2019 ve 14:30 hodin došlo k tragické dopravní nehodě. Motocyklista (23 let) jedoucí na motocyklu tovární značky Yamaha FZ 1, jel po silnici ve směru jízdy od Jemnice na obec Dačice. Ve vzdálenosti 500 metrů za křižovatkou se silnicí III. třídy č. 15214 pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy, kdy po předjetí předním jedoucích vozidel a zařazení se před tato vozidla, vlivem nepřiměřené rychlosti na počátku levotočivé zatáčky nezvládl řízení motocyklu, který intenzivním bržděním uvedl do smyku, ve kterém vyjel vpravo mimo komunikaci, kde v lesním porostu čelně narazil do dvou pařezů. Následkem nárazu došlo k celkové deformaci motocyklu a vymrštění mladého řidiče do lesního porostu. Při dopravní nehodě utrpěl řidič motocyklu mnohačetná poranění neslučitelná se životem. Na místě tragické dopravní nehody zasahovaly všechny složky IZS. Byla vyžádána letecká podpora LZS Vysočina., kdy zasahujícím lékařem byla nařízena zdravotně zjišťovací pitva zemřelého. Při dopravní nehodě došlo ke hmotné škodě na motocyklu ve výši nejméně 80 000 korun. Dále škoda na moto oblečení a přilbě motocyklisty ve výši nejméně 20 000 korun. Dopravní policisté z J.Hradce případ precizně zadokumentovali a na místě si jej převzali.

Na Jindřichohradecku tak v tomto roce zbytečně vyhasl první lidský život. V Jihočeském kraji se jedná o sedmou osobu, která zemřela při dopravní nehodě.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

18. března 2019

