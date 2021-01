Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Střety se zvěří

Strakonice – Řidiči potkali dvě srny a jednoho divočáka.

Dopravní policisté evidují od nedělního večera do pondělního rána hned tři dopravní nehody se zvěří.

V pondělí 11. ledna 2021 před pátou hodinou ranní vběhl do jízdní dráhy řidiči nákladního automobilu Scania divočák. Stalo se tak na komunikaci za obcí Sedlice. Přestože řidič intenzivně brzdil, došlo ke střetu. Na místě zůstal ležet mrtvý divočák, kterého si převzal člen mysliveckého sdružení. Škoda na vozidle je vyčíslena na třicet tisíc korun.

V neděli 10. ledna 2021 se další řidič potkal se srnou. Ta mu vběhla před auto před dvaadvacátou hodinou, když jel od obce Kbelnice do Strakonic. Ani ten se střetu nevyhnul. Zraněná srna utekla a majiteli na vozidle zůstala jen srnčí srst a patnáctitisícová škoda na vozidle.

V neděli se ale nejednalo o jediný střet s lesní zvěří. Pět minut před jednadvacátou hodinou oznámil řidič Škody Rapid, že mu do jízdní dráhy vběhla srna, kterou srazil. Nehoda se odehrála na komunikaci mezi Strakonicemi a Volyní, u obce Radošovice. Sražená srna byla předána mysliveckému sdružení. Majitel vozidla odhaduje škodu na vozidle na padesát tisíc korun.

Všechny tři nehody se naštěstí obešly bez zranění osob.

Zvýšená opatrnost je tedy v zimním období na místě. Zvláště na odlehlejších silnicích vedoucích lesem. Jakmile zjistíme pohyb zvířete, měli bychom zpomalit a vypnout dálková světla. Zvířata se často pohybují ve skupinách, tak je předpoklad, že budou následovat další. Ve chvíli, kdy do silnice už zvěř vběhne, je důležité nezpanikařit. Je doporučováno snažit se vozidlo udržet v přímém směru, nestrhávat řízení a intenzivně brzdit. Je totiž mnohem bezpečnější přímý střet se zvířetem, než se mu snažit vyhnout, neboť při snaze o vyhnutí může dojít ke smyku a nárazu do stromu nebo do jiného vozidla, což může mít horší následky než přímý střet se zvěří.

Pokud srážce se zvěří nešlo zabránit a dojde ke střetu se zvěří, určitě k nehodě přivolejte policii ČR, která kontaktuje příslušné myslivecké sdružení.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

11. ledna 2021

