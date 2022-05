Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Soutěž Markétina dopravní výchova zná své vítěze

Jihočeský kraj - Děti od policistů převzaly ocenění a nahlédly pod pokličku policejní práce.

Soutěž projektu Markétina dopravní výchova proběhla na území Jihočeského kraje v letošním roce již popáté. Nicméně v Libereckém kraji, kde soutěž vznikla, běží velmi úspěšně již řadu let. Markétina dopravní výchova je projekt, který působí pod značkou Tým silniční bezpečnosti. Jedná se o výtvarnou a literární soutěž, která je rozdělena do celkem čtyř kategorií. V první kategorii jsou výtvarné práce dětí z mateřských škol. Ve druhé kategorii výtvarné práce žáků I. stupně základních škol, ve třetí kategorii výtvarné práce žáků II. stupně základních škol a ve čtvrté kategorii všechny literární práce. Děti zpracovávají každoročně své výtvory na nové téma. V letošním roce zadavatelé vyhlásili soutěž na téma „Bezpečný cyklista“. V únoru tohoto roku byly osloveny všechny mateřské a základní školy v našem kraji a děti měly dva měsíce na to, aby své práce zaslaly. Celkem se tak sešlo okolo dvou stovek nádherných výtvorů a bylo velmi těžké vybrat ty nejhezčí. A právě tři nejlepší z každé kategorie v pondělí 23. května policisté ocenili. Jejich práce poputují do celorepublikového kola a v případě, že uspějí, zústní se slavnostního vyhlášení v Liberci.

Slavnostní vyhlášení krajského kola proběhlo v prostorách Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, kde si děti za přítomnosti rodičů a učitelů převzaly diplomy a věcné ceny z rukou plk. Jiřího Ondrušky, vedoucího odboru služby dopravní policie a mjr. Jiřího Matznera, vedoucího oddělení tisku a prevence. Poté si policisté pro děti připravili zajímavý program, kdy si děti mohly vyzkoušet práci policejního technika a v provizorní daktyloskopické laboratoři si vytvořily otisky prstů, které si pak na památku odnesly domů. Poté děti navštívily speciální výslechovou místnost, která je určená právě pro dětské oběti, svědky či pachatele protiprávího jednání. Na závěr proběhlo společné focení na policejní čtyřkolce.

Policisté děkuji všem za účast v této preventivní soutěži. Téma bezpečné cyklistiky je velmi alktuální a je důležité, aby děti dávaly při jízdě na kole či koloběžce pozor, aby znaly a hlavně dodržovaly pravidla silničního provozu a měly jak na sobě, tak i na kole všechny předepsané doplňky. Proto policisté děkují učitelům i rodičům, kteří se dětem v této oblasti věnují a pomáhají tak zvyšovat bezpečnost našich dětí. Věříme, že i do dalšího kola soutěže Markétina dopravní výchova se zapojí takové množství šikovných a aktivních dětí jako v tomto roce.

Tabulka vítězů.png

Foto z předávání cen:

Foto 1.JPG

Foto 2.JPG

Foto 3.JPG

Foto 4.JPG

Foto 4...jpg

Foto 5.jpg

Foto 6.jpg

Foto 7.JPG

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

25. května 2022

vytisknout e-mailem