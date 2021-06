Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Rychlý zásah policistů

Tábor – Sezimovo Ústí – Výtržnictví a nebezpečné vyhrožování.

Krátce po třetí hodině odpolední včerejšího dne přijalo operační středisko jihočeské policie oznámení od ženy, která zaparkovala své osobní vozidlo v Dukelské ulici v Sezimově Ústí. Ta pojala důvodnou obavu z jednání muže středního věku, který na ni po předchozí ostřejší výměně názorů, kvůli jeho probuzení hlasitější hudbou z jejího vozu, namířil z okna svého bytu střelnou zbraň.

Na místo události byly okamžitě vyslány policejní hlídky, a to včetně Zásahové jednotky PČR Jihočeského kraje. Policisté prostor bezpečně uzavřeli a zajistili. Následně ustanovili totožnost a byt podezřelého muže. Ten však na jejich zákonné výzvy k umožnění vstupu nereagoval. Policisté proto do bytu vstoupili násilím. Muže zajistili, a to včetně jeho zbraně, kterou byla vzduchová puška. Následným šetřením zjistili, že muž je pod vlivem velkého množství léků a jeho zdravotní stav není dobrý. Na místě přítomní zdravotníci rozhodli o jeho neprodleném převozu do nemocnice.

V průběhu zásahu nedošlo k žádné újmě na zdraví osob. Další okolnosti případu jsou předmětem následného šetření policistů Obvodního oddělení PČR Sezimovo Ústí. Ti ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

8. června 2021

vytisknout e-mailem