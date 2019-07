Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídila opilá a havarovala

České Budějovice - Nadýchala více jak dvě promile.

Minulý čtvrtek dopoledne usedla za volant Fiatu šestapadesátiletá žena, která při parkování v ulici O. Nedbala poškodila zaparkované vozidlo značky Lancia. Když toto zjistila, nasedla do auta a pokračovala v cestě až do ulice Prachatická, kde zastavila a na místo přivolaní policisté s řidičkou provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, která byla pozitivní. Žena nadýchala více jak dvě promile. Nyní je podezřelá ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Před soudem by měla stanout do čtrnácti dnů.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

21. července 2019

vytisknout e-mailem