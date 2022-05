Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil opakovaně, ač neměl

J.Hradec –Dačice – Mařil výkon úředního rozhodnutí.

Podezřelý muž dne 12. května řídil osobní motorové vozidlo Škoda Octavia z místa svého trvalého bydliště, z malé obce poblíž Dačic, do současného místa výkonu povolání v Dačicích. Při zpáteční jízdě z práce byl v ulici Kapetova zastaven a kontrolován hlídkou dačických policistů. Řidič při kontrole nepředložil řidičský průkaz, neboť tento mu byl zadržen hlídkou policie již dne 6. února tohoto roku z důvodu řízení vozidla pod vlivem OPL. Muži zákona lustrací ověřili, že řidič má příkazem městského úřadu Moravské Budějovice uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel do počátku února 2023. Dačičtí policisté přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání zadokumentovali. Včerejšího dne 24. května převzal „nenapravitelný řidič“ sdělení podezření. Do dvou týdnů stane před soudem.

por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová, jh.pis@pcr.cz

25. května 2022

