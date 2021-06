Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil nákladní vozidlo

J.Hradec – Nová Bystřice- Řidičák nikdy nevlastnil, byl policisty dopaden.

Podezřelý muž dne 5. června řídil nákladní motorové vozidlo Ford Transit z Tábora do Dačic a poté chtěl údajně pokračovat do J. Hradce a zpět do Tábora, když byl při své jízdě ve 23:30 hodin na silnici v obci Člunek, u autobusové zastávky, zastaven a kontrolován hlídkou policistů z obvodního oddělení Nová Bystřice. Jak novobystřičtí policisté zjistili, podezřelý muž vozidlo řídil i přesto, že nikdy nebyl držitelem řidičského oprávnění a byl mu městským úřadem Benešov vysloven zákaz řízení motorových vozidel do dubna 2022. Policisté přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání řádně zadokumentovali. Včerejšího dne 28. června převzal „neřidič“ sdělení podezření. Nyní je trestně stíhán.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

29. června 2021

