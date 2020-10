Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil bez oprávnění a havaroval

Český Krumlov – Kájov – Policisté zjistili, že devětačtyřicetiletý muž řídil vozidlo bez potřebného řidičského oprávnění, a navíc pod vlivem alkoholu.

Dopravní policisté sdělili v uplynulých dnech podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání devětačtyřicetiletému muži z Jindřichohradecka, který řídil dne 4. října kolem půl deváté večer vozidlo po silnici II/166 i přesto, že má rozhodnutím Okresního soudu v Českém Krumlově vysloven trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel platný do března 2022.

Při své jízdě navíc v katastru obce Kájov havaroval. Z dosavadního šetření vyplývá, že řidič osobního vozidla Opel Astra při projíždění pravotočivé zatáčky zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, nezvládl řízení, přejel do protisměru a dále vlevo do silničního příkopu, kde narazil do betonového propustku.

Řidič se po nehodě podrobil dechové zkoušce, která ukázala, že se navíc před jízdou „posilnil“ alkoholem, a to v množství přes 1,2 promile alkoholu v dechu. Ke zranění řidiče nedošlo. Škoda byla odhadnuta na 20 tisíc korun.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

9. října 2020

vytisknout e-mailem