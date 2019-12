Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil ačkoliv měl zákaz

České Budějovice - Naboural, půjde před soud.

Z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je podezřelý muž (27 let) z Českokrumlovska. Tohoto skutku se měl dopustil v pátek 13. prosince, když řídil osobní automobil značky Audi ve směru od obce Kamenný Újezd na České Budějovice a způsobil dopravní nehodu. Přední částí svého vozu narazil do zadní části vozidla značky Fabia. Poté z místa nehody ujel. Českobudějovičtí dopravní policisté jej následně zastavili za občí Vrábče. Poté, co jej zkontrolovali, zjistili, že má muž vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel pro všechny skupiny a to až do března 2020. Dále policisté provedli řidiči dechovou zkoušku, která byla negativní. Zkouška na přítomnost návykových látek však byla pozitivní. Policisté se budou tímto případem i nadále zabývat. Za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání by měl muž skončit do dvou týdnů před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

15. prosince 2019

