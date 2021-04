Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řídil a měl zákaz

České Budějovice - Skončí znovu před soudem.

Policisté z oddělení hlídkové služby zastavili dne 23. dubna v odpoledních hodinách v Lipenské ulici vozidlo značky Fiat. To řídil muž (46 let) z Olomoucka. Jel z ulice Pekárenská do ulice Fráni Šrámka. Policisté řidiče zkotrolovali a zjistili, že mu byl Městským úřadem Kaplice uložen zákaz řízení všech motorových vozidel až do listopadu 2022. Muž se tedy dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, protože vykonával činnost, která mu byla rozhodnutím správního orgánu zakázána. Případ prověřují policisté z obvodního oddělení České Budějovice ve zkráceném přípravném řízení. Měl by tak do dvou týdnů znovu skončit před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

25. dubna 2021

vytisknout e-mailem