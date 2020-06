Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidič nezastavil na "stopce"

České Budějovice - Policisté zjistili, že má uložen zákaz řízení.

Hned několika přestupků a také trestného činu se dopustil řidič (29 let) z Českobudějovicka, kterého zastavili ve čtvrtek 11. června policisté z obvodního oddělení České Budějovice - město, když řídil osobní automobil značky BMW. Řidič je ve směru od ulice Čechova směrem k Senovážnému náměstí. V Žižkově ulici nerespektoval dopravní značení "Stůj, dej přednost v jízdě" a proto jej policisté předepsaným způsobem zastavili a zkontrolovali. Muž však policistům na výzvu nepředložil doklady potřebné pro provoz a řízení vozidla. Neměl ani tzv. zelenou kartu, ani osvědčení o registraci vozidla. Policisté poté zjistili, že muži byl uložen Magistrátem města České Budějovice zákaz řízení motorových vozidel a to až do listopadu tohoto roku. Tím se dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Navíc se muž odmítl podrobit orientačnímu vyšetření na přítomnost onamných a psychotropních látek těle a také odmítl orientanční dechovou zkoušku. Muž tak kromě spáchání tresného činu porušil ustanovení hned několika dalších zákonů. Policisté se budou případem i nadále zabývat.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

12. června 2020

