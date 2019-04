Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Rekreační zařízení navštívil zloděj

J.Hradec – Suchdol nad Lužnicí – Odcizil výčepní zařízení a ničil dveře.

Policisté ze Suchdola nad Lužnicí pátrají po dosud neznámém pachateli přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci, který v době od 6. října 2018 do 5.dubna 2019 za užití násilí vnikl do rekreačního areálu Kosky, do samostatné budovy kiosku. Zde odcizil výčepní zařízení, včetně chladícího zařízení a tří narážecích hlav na sudy. Dále vnikl za užití násilí do místnosti kuchyně, kde nic neodcizil. Do třetice poškodil vstupní dveře do restaurace, avšak do objektu samotného nevnikl. Následně zmizel neznámo kam. Škoda, kterou po sobě zanechal činí nejméně 32 600 korun. Pokud máte informace vedoucí k dopadené pachatele, sdělte je suchdolským policistům cestou tísňové linky policie 158. Děkujeme.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

9.dubna 2019

