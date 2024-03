Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Při razii zajistili perly, hodinky i luxusní auta

Jihočeský kraj - Jihočeská kobra dopadla zločineckou skupinu, podvodníci si přišli na desítky milionů, policisté zajistili i balíky peněz…

Velmi mimořádný případ daňových podvodů či úniků mají na stole jihočeští kriminalisté společně s celníky a pracovníky finančního úřadu. Při společné realizaci v minulých dnech, do které byly zapojeny stovky celníků a policistů, zadrželi devět osob. Následně sedm lidí vyšetřovatelé z jihočeské kobry obvinili, a u pěti z nich soud schválil vazební vyšetřování. Aby vše klaplo, bylo potřeba nasadit do terénu 37 realizačních skupin. To vše se uskutečnilo začátkem března.

Ve vyšetřovaném případu totiž nejde o žádnou maličkost, ale o daňové podvody za minimálně 108 000 000 korun. Poškozeným je v tomto případě stát. Sedm osob bylo obviněno ze závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, to vše měli spáchat formou spolupachatelství. Tato skupina Čechů i cizinců, od ledna roku 2021 do října loňského roku, ovládla chod skupiny 180 společností. Do vedení společností dosadili tzv. bílé koně, v několika případech dokonce i smyšlené osoby. Firmy řídili stovkou mobilních telefonů. Pracovníky, které potřebovali zaměstnat, sehnali, kde to šlo a hned jim zabavovali doklady. Chovali se jako novodobí otrokáři.

Desítky ovládaných společností vystavovaly fiktivní, nicméně formálně správné doklady s cílem zkrátit daňovou povinnost.

Na několika místech republiky nakonec spadla klec, vyšetřovatelé s celníky provedli dvanáct domovních prohlídek, sedmnáct prohlídek nebytových prostor a zadrželi devět osob. Zajistili věci důležité pro trestní řízení, jako výpočetní techniku, datová úložiště, padělaná razítka lékařů, státních institucí, účetní doklady či platební karty, mobilní telefony i zadržované osobní doklady. Kriminalisté se také dostali k obsahu privátních bankovních schránek. Jen zde zajistili eura a koruny v hodnotě přes pět milionů korun. Také zajistili věci pořízené pravděpodobně z této trestné činnosti, na nich pachatelé v žádném případě nešetřili, do policejních garáží se přesunulo devět luxusních automobilů značek Porsche, Mercedes, BMW či Audi. Většina vozidel je vybavena na zakázku.

Dámská část skupiny přišla o luxusní šperky, prsteny, perly či luxusní hodinky. Zajištěny byly také nemovitosti v republice a Itálii v hodnotě kolem 60 000 000 korun. Mezi zajištěnými věcmi nechyběla ani nelegálně držená střelná zbraň. V hotovosti vyšetřovatelé zajistili 20 000 000 korun a na účtech dalších zhruba 11 000 000. To vše nasvědčuje velmi rozsáhlé trestné činnosti, pro kriminalisty tak případ těmito obviněními rozhodně nekončí.

Pokud se následný soud ztotožní s názorem vyšetřovatelů a tato skupina stane pro tento zločin před soudem, hrozí všem trest odnětí svobody v délce pěti až deseti let.

mjr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

28. března 2024

