Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Překročil povolenou rychlost

Jindřichův Hradec - Policisté zjistili, že mu byl odňata řidičská oprávnění.

Koncem března zastavili policisté v Jarošově nad Nežárkou automobil značky Opel. Důvodem kontroly byla skutečnost, že řidič překročil povolenou rychlost o necelých 30 km/h. Vozidlo řídil muž (46 let) z Jindřichohradecka. Policistům př kontrole nepředložil řidičský průkaz. Následně policisté zjistili, že má muž odňatá řidičská oprávnění rozhodnutím Městského úřadu v Jindřichově Hradci a to pro ztrátu zdravotní způsobilosti. Muž se tak dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jindřichově Hradci případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů skončit před soudem.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

16. června 2019

vytisknout e-mailem