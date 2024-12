Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pozor na namrzlé vozovky

Prachatice – Vimperk – Policisté již vyjížděli k několika dopravním nehodám. (Hlasová schránka 974 236 116)

Dopravní policisté vyjížděli dnes k dopravní nehodě, ke které došlo okolo půl druhé ráno na silnici III. třetí třídy, mezi obcí Borová Lada a Lipka. Řidič vozidla Audi A3 nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem a stavu zasněžené komunikace, na které dostal smyk, vyjel vpravo mimo vozovku, kde došlo k nárazu do stromu a následnému zahoření vozidla. Při dopravní nehodě utrpěl on i jeho spolujezdkyně zranění, se kterými byli převezeni do nemocnice. Lustrací řidiče bylo zjištěno, že má platnou blokaci řidičského oprávnění, navíc dechová zkouška u něho prokázala téměř dvě promile alkoholu v dechu. Hmotná škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na 150 000 korun.

Dopravní policisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky spáchané v souběhu s přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Na namrzlé vozovce nezvládl řízení také řidič nákladního vozidla s návěsem, převážející odmrazovací kapalinu do letadel, se kterým jel po silnici I. třídy číslo 4, ve směru jízdy Strážný – Kubova Huť, přičemž vlivem nepřiměřené rychlosti vyjel v obci Horní Vltavice mimo vozovku, kde následně narazil do silničních svodidel, přičemž došlo k poškození vnějšího pláště cisterny. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob, alkohol u řidiče vyloučila dechová zkouška, hmotná škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na 300 000 korun a na svodidlech na 40 000 korun. Hlavní tah musel být v době přečerpávání kapaliny na více jak čtyři hodiny odpoledne zcela uzavřen.

Dopravní policisté radí řidičům, aby na namrzlých komunikacích počítali s delší brzdnou dráhou, zimní obutí vozidel už by mělo být samozřejmostí. Jezděte bezpečně, ať si tento předvánoční čas užijete v klidu a ve zdraví.

por. Bc. Martina Joklová

9. prosince 2024

