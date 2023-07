Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policistům nabízel úplatek

Český Krumlov – Řidiči vozidla nyní hrozí až šestiletý pobyt za mřížemi.

Nečekanou situaci v rámci běžné silniční kontroly zažili policisté z obvodního oddělení Český Krumlov, kteří ve čtvrtek dne 27. 7. 2023 v brzkých ranních hodinách v Českém Krumlově předepsaným způsobem zastavili vozidlo tovární značky Audi. Čtyřicetiletý řidič vozidla byl při silniční kontrole policisty mimo jiné vyzván, aby se podrobil testu na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu. To však řidič odmítl. Následně policistům na místě několikrát nabídl úplatek ve formě nespecifikované finanční částky, což policisté opakovaně odmítli s upozorněním, že by se mohlo jednat o úplatek. Na upozornění hlídky však řidič odvětil, že to ví a opětovně členům hlídky nabízel finanční prostředky. Svým jednáním si tak řidič zadělal na problémy, neboť českokrumlovští kriminalisté z oddělení obecné kriminality výše popsané jednání právně kvalifikovali jako zločin podplacení a zahájili proti němu trestní stíhání. Obviněnému nyní v případě prokázání viny hrozí až šestiletý trest odnětí svobody.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

28. července 2023

