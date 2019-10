Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policisté kontrolovali cizince

Jihočeský kraj - Jeden z nich měl u sebe padělaný doklad.

Policisté Odboru cizinecké police, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort z Českých Budějovic, Strakonic a Tábora, Odboru cizinecké policie, oddělení dokladů a specializovaných činností České Budějovice, Odboru cizinecké policie, oddělení pobytových agend prováděli koncem září společně s pracovníky Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu pobytovou kontrolu v jedné firmě v Českých Velenicích. Zaměřili se na kontrolu dodržování podmínek pobytu cizinců na území našeho státu, potírání trestné činnosti související s nelegální migrací, odhalování padělaných a pozměněných dokladů, pátrání po osobách a věcech. Celkem zkontrolovali 125 osob, z nichž bylo celkem 63 cizinců. U pěti z nich zjistili porušení Zákona o pobytu cizinců na území ČR. Čtyři cizinci pracovali bez povolení k zaměstnání a jeden iczinec předložil padělaný doklad.

Od té doby policisté na případu dále intenzivně pracovali. Se třemi cizinci zahájili správní řízení ve věci správního vyhoštění. Muž, který předložil padělaný doklad, byl zajištěn a předán do zařízení pro zajištění cizinců. Policisté s ním zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu Padělání a pozměnění veřejné listiny a současně zahájili správní řízení ve věci správního vyhoštění z České republiky. Muž tak bude vyhoštěn do země původu, konkrétně do Moldavska.

Policisté budou v obdobných kontrolach nadále pokračovat.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

