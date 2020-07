Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvod s vozidlem

J.Hradec – Splátky nehradil, vozidlo prodal ač neměl.

Podezřelý muž z Novobystřicka dne 22. dubna 2017 v Táboře uzavřel se společností Home Credit a.s. úvěrovou smlouvu na financování motorového vozidla Opel Insignia v celkové pořizovací hodnotě 274 000 korun. Téhož dne převzal po uhrazení akontace v částce 120 000 korun od prodávající společnosti tento osobní automobil a zavázal se uhradit poskytnutý úvěr formou pravidelných 84 měsíčních splátek ve výši 2 734 korun. Avšak dne 14. června 2019 na základě kupní smlouvy prodal toto vozidlo ženě z J. Hradce za kupní cenu 160 000 korun, kdy obdržel částku 100 000 korun, kterou měl použít pro vlastní potřebu. Takto měl konal i přes vědomí, že motorové vozidlo nemůže prodat, neboť je majetkem společnosti Home Credit a.s., které tímto jednáním způsobil škodu v celkové výši 75 889 korun. Policisté z obvodního oddělení J.Hradec přijali dne 25. března 2020 oznámení, které prověřili a přečin podvodu řádně zadokumentovali. Dne 8. července trestní věc postoupili na kriminální policii, oddělení hospodářské kriminality. Dne 22.července policejní komisař zahájil trestní stíhání podezřelého muže pro přečin zpronevěry. V případě osudem uznané viny tomuto hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

23. července 2020

vytisknout e-mailem