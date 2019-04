Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pod vlivem alkoholu naboural

České Budějovice - Vjel na travnatý střed kruhového objezdu, navíc měl zákaz řízení.

Policisté z dopravního inspektorátu v Českých Budějovicích byli přivoláni v sobotu po 21:00 hodině do Bezdrevské ulice, kde došlo k dopravní nehodě. Na místě již byli českobudějovičtí strážníci. Řidič (32 let) z Českobudějovicka řídil osobní automobil značky Škoda Fabia po Strakonické ulici. Jel od sídliště Vltava směrem na sídliště Máj. V levém jízdním pruhu nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a jízdním vlastnostem vozidla a najel na travnatý střed kruhového objezdu, kde zůstal stát. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, vznikla škoda na vozidle ve výši 20 000 korun. Strážnici provedli u muže dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem více než 1,8 promile alkoholu v dechu. Muž přiznal, že před jízdou vypil několik piv a také tvrdý alkohol. Policisté pak následnou lustrací zjistili, že má řidič vyslovem zákaz řízení a to až do roku 2020. Policisté se nyní případem intenzivně zabývají.

8. dubna 2019

