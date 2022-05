Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opilý cyklista havaroval

České Budějovice - Ani při jízdě na jízdním kole se nesmí pít!

To, že je alkohol nebezpečný i při jízdě na jízdním kole, se včera v noci přesvědčil muž z Českobudějovicka. U obce Branišov ve směru od Českých Budějovic, zřejmě nepřiměřeně zareagoval na vozidlo jedoucí v protisměru a vyjel vpravo mimo komunikaci do silničního příkopu, kde havaroval. Při tom se lehce zranil, kdy jej z místa převezli lékaři vozidlem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje do nemocnice. Na místo byli také přivolání dopravní policisté, kteří provedli test na zjištění návykové látky v dechu přístrojem Dräger, kdy výsledek měření prokázal množství bezmála 1,8 promile. Po pár minutách se výsledek měření mírné snížil, nikoli však o 10 %.

Případ je vyšetřován pro podezření ze spáchání přestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu, kdy zmíněný muž může očekávat správní řízení s následnou sankcí.

Ani cyklisté nesmí jezdit na kole pod vlivem návykové látky!

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

17. května 2022

