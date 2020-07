Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opilců za volantem neubývá

České Budějovice - Policisté zaznamenali další případy opilých nebo zfetovaných řidičů.

Policisté zaznamenali během uplynulé soboty další případy, kdy s vozidlem jel řidič pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Jedním z nich je muž (33 let) z Jindřichohradecka, který po osmé hodině ranní řídil po ulici Dobrovodská osobní vozidlo značky Opel. Policisté z oddělení hlídkové služby muže zastavili a provedli u něj vyšetření přístrojem DrugWipe na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle s pozitivním výsledkem. Řidič se pak podrobil rovněž lékařskému vyšetření. Případ si převzali policisté z obvodního oddělení Suché Vrbné. Ti muže podezřívají z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

V sobotu ráno zastavili policisté z oddělení hlídkové služby řidiče (20 let) Českobudějovicka, který řídil osobní automobil značky BMW po ulici Na Sadech do ulice Nová a směřoval do ulice Jírovcova. Ze však porušil dopravní značení zákaz odbočování vlevo a proto jej policisté zastavili. Následná dechová zkouška, které se muž podrobil, ukázala opakovaně více než 1,1 promile alkoholu v dechu. Případ si převzali policisté z obvodního oddělení České Budějovice, kteří muže podezřívají ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Navíc při prováděné kontrole bylo zjištěno, že vozidlo nemělo platnou "technickou".

Dalšího výtečníka kontrolovali policisté v sobotu v podvečer ve městě Nové Hrady. Muž (46 let) jel na čtyřkolce. Policisté z obvodního oddělení Trhové Sviny ho zastavili a provedli dechovou zkoušku. Řidič opakovaně nadýchal více než 2,5 promile. Test na drogy byl negativní. Policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vozidlo značky Fiat řídil rovněž v sobotu muž (36 let) z Českokrumlovska a to po ulici Rudolfovská. Před jedním domem ho zastavili policisté z obvodního oddělení Suché Vrbné a provedli u něj dechovou zkoušku s opakovaným výsledkem přesahujícím 0,2 promile. Navíc zjistili, že muž se tohoto jednání dopustil, ačkoliv mu byl ve správním řízení vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až do května příštího roku. Muž je tak podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Policisté apelují na řidiče, aby po požití alkoholu nebo jiných návykových látek v žádném případě neusedali za volant. Každý řidič by měl mít na paměti, že alkohol za volant nepatří. Alkohol zpomaluje reakce, činí člověka méně pozorným, ale současně dává falešný pocit sebedůvěry. Alkohol a jiné návykové látky patří mezi časté příčiny dopravních nehod. Jízda pod vlivem návykových látek je v České republice zákonem zakázána a v případě pozitivního měření jsou policisté oprávněni zakázat řidiči další jízdu a na místě mu zadržet řidičský průkaz.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

26. července 2020

vytisknout e-mailem