Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Opakovaně krade

Strakonice - Za ukradenou lahev alkoholu a uzeninu mu hrozí až osm let ve vězení.

Ze zločinu krádeže obvinili v těchto dnech strakoničtí kriminalisté muže (51 let). Tohoto skutku se měl dopustit tím, že dne 10. října v jednom obchodě s potravinami ve Strakonicích za provozu odcizil zde volně vystavenou lahev tvrdého alkoholu a uzeninu. Vše v hodnotě přesahující částku 200 korun. Lup ukryl do svého oblečení, prošel pokladní zónou bez zaplacení a následně byl zastaven ostrahou prodejny. Na místo dorazili policisté a ti zjistili, že byl dotyčný muž za obdobný skutek v posledních třech letech odsouzen a nyní se protiprávního jednání dopustil v době nouzového stavu. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

8. listopadu 2020

