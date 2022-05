Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Okresní kolo dopravní soutěže

Tábor – Písek – Mladí cyklisté z Táborska a Písecka soutěžili o postup do krajského kola.

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro rok 2022 proběhlo dne 22. května v Táboře v areálu Dětského dopravního hřiště u Jordánu.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Koordinační rada Ministerstva dopravy – BESIP.

Pořadatelem okresního kola v Táboře byl Aktiv BESIPu při MěÚ Tábor ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Táboře, Územním odborem Policie ČR Tábor, Městským úřadem a Městskou policií Tábor, Automotoklubem Malý Jordán Tábor, Oblastním spolkem ČČK v Táboře, Střední zdravotnickou školou v Táboře, Vojenskou policií Tábor a VOŠ a SZeŠ v Táboře. Akce se konala za krásného počasí a za finanční podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií. V první kategorie byli zařazeni do družstvech 4 žáci (2 chlapci, 2 dívky) ve věku 10–12 let. Letos se v této kategorii zúčastnilo 6 družstev z Táborska a 2 družstva z Písecka. Ve druhé kategorii soutěžila rovněž čtyřčlenná družstva (2 chlapci, 2 dívky) ve věku 12–16 let a této kategorie se zúčastnila 4 družstva z Táborska a 2 družstva z Písecka.

Soutěžící měli za úkol splnit čtyři disciplíny s co možná nejmenším počtem trestných bodů. Mezi praktickou část patřila jízda podle pravidel provozu na pozemních komunikacích a jízda zručnosti. Teoretickou část tvořily zásady poskytování první pomoci a test z pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Výsledky:

V první kategorii za Táborsko se na krásném prvním místě umístili žáci ze základní školy ZŠ a MŠ Jistebnice, druhé místo si vybojovali žáci ze ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše a třetí místo získali žáci ze ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi Tábor.

Ve druhé kategorii za Táborsko si vítezství vybojovali žáci ze ZŠ a MŠ Jistebnice. Ne druhém místě se umístili žáci ze ZŠ Soběslav, tř. Dr. E. Beneše a třetí místo získali žáci ze ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi v Táboře

Výsledky:

V první kategorii za Písecko se na prvním místě umístili žáci ze ZŠ Chyšky, druhé místo si vybojovali žáci ze ZŠ Cesta, Písek.

Ve druhé kategorii za Písecko si vítezství vybojovali žáci ze ZŠ Chyšky. Druhé místo získali žáci ze ZŠ Cesta, Písek.

Vítězná družstva, kterým ze srdce gratulujeme, postupují do krajského kola. To se bude konat dne 31. května 2022 na Dětském dopravním hřišti v Táboře.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

22. května 2022

