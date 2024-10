Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Ocenění za záchranu života

Prachatice – Na nedělní službu prap. Martin Vyskočil a prap. Kateřina Bursová hned tak nezapomenou. (Hlasová schránka 974 236 116)

V neděli před desátou hodinou dopoledne, zrovna ve chvíli, kdy se dvoučlenná hlídka hornovltavických policistů vracela z úspěšné pátrací akce po pohřešované desetileté dívce, která se ztratila při sběru hub v lese v okolí obce Záblatí, dostala od operačního důstojníka informaci o tom, aby ihned vyrazili směrem k obci Lipka, kde mělo dojít k dopravní nehodě se zraněním. Vzhledem k tomu, že policisté nebyli od místa daleko, dorazili tam již za tři minuty. Uviděli na stráni v lesním porostu hořící osobní vozidlo a o pár metrů dál ležícího muže, u kterého byli další lidé. Zraněný se zmítal v bolestech a křičel. Posléze se od osob na místě dozvěděli, že pomohli muži dostat se ven z vozidla a že nikdo další už ve voze nění. Ve vozidle muž cestoval sám. Na první pohled bylo patrné, že utrpěl vážná zranění. Krvácel a byl popálen na různých částech těla, proto policisté ihned začali s neodkladnou první pomocí. Kvůli začínajícímu masivnímu krvácení v oblasti otevřené zlomeniny dolní končetiny použili služební škrtidlo, kterým krvácení zastavili. Následně polciista s kolegyní zkontrolovali, zda muž nekrvácí ještě na dalších místech těla a dostali ho do bezpečné vzdálenosti od hořícího vozidla. Uložili ho na podložku, neustále s ním komunikkovali a kontrolovali jeho životní funkce do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Z místa byl muž ve vážném stavu, ale stabilizovaný, letecky transportován do nemocnice.

Za rychlé a profesionální poskytnutí první pomoc, které bezpochyby výraznou měrou přispělo k záchraně života, obdržel prap. Martin Vyskočil a prap. Kateřina Bursová v úterý 2. října 2024 v Českých Budějovicích v rámci slavnostního ceremoniálu „skládání slibu policejních nováčků“ poděkování od ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje brig. gen. Luďka Procházky.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

2. října 2024

