Objasněné případy

Písek – Recidivista se měl vloupat do sklepa, chalupy i odcizit automobil.

Písečtí kriminalisté zadrželi v pondělí 30. května muže (1985) s kriminální minulostí, který měl opět škodit a krást. Recidivista se měl dne 27. května odpoledne vloupat do sklepa v domě v Sovově ulici v Písku, kde odcizil kompresor, láhve s vínem a nalezl také klíče od osobního automobilu značky Fiat. Pachatel odcizené klíže okamžitě použil. Vozidlo našel, odemkl, naložil do něj vše to, co ukradl a ujel.

Kriminalisté zjistili, že muž si měl ukradené věci schovat a odcizeným automobilem dál jezdit na zlodějské výpravy. Dne 29. května odpoledne měl přijet do obce Vojníkov, kde se vloupal do chalupy a odcizil nápoje, finanční hotovost i cestovní kufr do kterého si vše schoval.

Výčet protiprávních jednání dále pokračuje, muž totiž jezdil odcizeným osobním automobilem přesto, že mu byl opakovaně vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel.

Kriminalisté během výslechů zjistili okolnosti případů, našli i odcizené věci, které vrátili majiteli a po vozidle odvolali celostátní pátrání. Vyšetřování stále pokračuje.

31. května 2022

