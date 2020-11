Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Objasněné případy vloupání

Písek – Zlivice – Vyšetřovatelka vydala usnesení o zahájení trestního stíhání muže ze severu Čech.

Od poloviny září letošního roku prošetřovali policisté i kriminalisté případy vloupání do firmy v obci Zlivice u Písku. Dne 25. listopadu vydala vyšetřovatelka usnesení o zahájení trestného stíhání muže středního věku ze severu Čech.

Muž se měl v době od 13. do 14. listopadu vloupat do místní firmy, kde odcizil finanční hotovost, dva notebooky značky Asus i klíče od služebního vozidla. Na místo činu se měl vrátit znovu, a to v době od 27. do 28. listopadu, opět se násilně dostal do budovy, odkud odcizil příruční pokladnu a mobilní telefon. Celkem za sebou na odcizených věcech a poškození zařízení nechal škodu přesahující ke 35 000 korun.

Muž je nyní ve vazební věznici v souvislosti s další, jinou trestnou činností.

Kriminalisté případy dále vyšetřují.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

26. listopadu 2020

vytisknout e-mailem