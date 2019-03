Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nezvaná návštěva v rekreační chatě

Český Krumlov – Černá v Pošumaví – Nic neodcizil, ale poškozením dveří způsobil škodu nejméně za 6 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Horná Planá, pátrají po dosud neznámém pachateli, který se v době od 17. do 22. března 2019 vloupal do chaty v rekreační oblasti v katastru obce Černá v Pošumaví. Nezvaný návštěvník do chaty vnikl po násilném překonání dvou dveří. Objekt prohledal, ale neodcizil nic. Poškozením dveří však majiteli objektu způsobil škodu za nejméně 6 tisíc korun.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

25. března 2019

