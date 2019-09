Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nepoučitelná řidička

Jindřichův Hradec - Řídila přes zákaz.

Policisté z obvodního oddělení Suchdol nad Lužnicí řeší ve zkráceném přípravném řízení trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Tento skutek má na svědomí žena (26 let) z Českobudějovicka. Ta dne 16. září řídila krátce před půlnocí osobní motorové vozidlo značky Škoda Octavia v Českých Velenicích. Zde ji zkontrolovala policejní hlídka. Policisté zjistili, že žena řídila přesto, že jí byl rozhodnutím Okresního soudu v Českých Budějovicích vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do května roku 2020. Zkouška na alkohol byla negativní. Policisté proto zahájili úkony trestního řízení, žena by měla do dvou týdnů stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

19. září 2019

vytisknout e-mailem